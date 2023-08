Meiner samanslåing vil svekke beredskapen til sjøs

– Det handlar om sikkerheita med å ha oppdelte einingar slik at me har eit alternativ dersom det oppstår krise, seier losformidlar Morten Hanssen på Kvitsøy sjøtrafikksentral.

Han er i høgaste grad imot forslaget om samanslåing av lossentralane og peiker på lokalkunnskapen dei sit på, det sikringspolitiske perspektivet og beredskap.

– Under pandemien heldt me på å mista heile sentralen grunna smitte, men då redda me oss ved at me hadde tre ulike sentralar, seier Hanssen.

Morten Hanssen, losformidlar på Kvitsøy-sentralen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Lossentralane er kontaktpunktet for skipsfarten når dei skal til og frå norske hamnar og rettleiar skip i kystfarvatn.

Frå tre til ein

Det er på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet at Kystverket har foreslått samanslåing av dei tre lossentralane. Dei har samstundes ikkje foreslått nokon lokasjon for den nye samanslåtte tenesta.

Dette meiner Kystverket vil både spare pengar og effektivisera tenesta. Det er fleire ueinige i:

– Det kan få store konsekvensar for beredskapen for heile kysten. Det blir ei dårlegare teneste, ei meir sårbar teneste og dårlegare utnytting av loskorpset, seier Tor Johnny Enebakk, losformann på Lødingen.

Kan spara 10–14 millionar

Kystdirektør Einar Vik Arset meiner i motsetning at dette kan løfte tenesta. Han estimerer at dei kan spare mellom 10 og 14 millionar kroner på samanslåinga, noko det er press på frå fleire kantar.

– Det er eit konstant trykk frå deler næringslivet, og interesseorganisasjonar der om at det totale kostnadstrykket og avgiftstrykket for næringa ikkje skal bli unødig høgt, seier Arset.

Einar Vik Arset, direktør i Kystverket. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Men ikkje berre beredskapen kan bli svekka ved samanslåing av sentralane.

På Kvitsøy er det berre ein glasvegg som skil lossentralen og sjøtrafikksentralen. Dette fører til eit tett samarbeid som nå er trua.

– Ved å flytta dei vekk blir det lengre avstand, og då kan du risikerer at sjøsikkerheita blir redusert, seier tillitsvalt for trafikkleiarane på Kvitsøy, Asle Njåstad.

Kvitsøy sjøtrafikksentral deler kontor med lossentralen og er også bekymra for sjøsikringa dersom det blir samanslåing. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Han meiner samarbeidet og den kjappe kommunikasjonen til lossentralen er uvurderleg.

Losformidlar Hanssen meiner også kommunikasjonen mellom sentralane gir store fordelar ved akutte hendingar og ønskjer å halde fram med samarbeidet.

Kystdirektør Arset seier at dei vil fokusere på å sikre regionalkunnskapane ved ei eventuell samanslåing.

– Det handlar om å optimalisere logistikken og fokusere på beste praksis, seier han.

Vil stanse samanslåing

Det er regjeringa som har siste ordet og bestemmer om sentralane skal bli slått saman eller ikkje.

Råka fylkesordførar og ordførarar har bedt om eit møte med statsråden for å prøve å stanse samanslåing.

Tillitsvalt for trafikkleiarane, Asle Njåstad. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Njåstad ved trafikksentralen på Kvitsøy er redd for kva konsekvensar ei samanslåing kan føre til:

– Eg fryktar me er neste som står for tur i sentraliseringa, seier han.