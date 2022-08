Meiner ONS ikkje er grøn nok

Elbilladarselskapet Easee takka nei til ONS-invitasjonen fordi dei meiner utstillingsmessa ikkje er grøn nok.

– Dei har eit stykke å gå før de får den grøne tanken ennå tydelegare fram, seier PR-ansvarleg Kenneth Bjerka til NRK.

ONS eller Offshore Northern Sea er ei utstillingsmesse og konferanse for energiindustrien i Stavanger. Lenge har det vore ei messe for petroleumsnæringa, men ONS-sjef Leif Johan Sevlan svarer til NRK at messa frå nå av skal vera ein møtestad for alle energiformene.