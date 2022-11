Meiner Kongsgård blir stilt i for dårleg lys

Elevar og lærarar på Kongsgård vidaregåande skule i sentrum av Stavanger, tar til motmæle mot skuleeigar Rogaland fylkeskommune si skildring av situasjonen på skulen. Dei meiner at fylkeskommunen skildrar tilhøva som meir negative enn dei er. – Kongsgård har for eksempel både gymnastikksal i Bergelandshallen, og universell tilgjengeleg kantine, undervisningsrom og toalett i Noregs bankbygget, som skulen leiger, seier Mie Hidle, tillitsvald for Utdanningsforbundet.