Meiner kommunen bør betale for sjøkabel

Den komande veka kjem eit 20-tals personar til å banka på alle dører på Finnøy og Fogn, for å samla underskrifter mot den nye høgspentlinja som Lyse-bedrifta Lnett planlegg å byggje. Det blei resultatet av eit møte på Finnøy blant motstandarane av luftlinjealternativet i går kveld, skriv avisa Øyposten.

Og nå foreslår Frp til kommunestyret i Stavanger, at kommunen skal ta ekstrautgifta for sjøkabel i staden for luftlinje. Det bør skje ved at utbyttet frå Lyse blir litt mindre i 40 år framover, seier gruppeleiar Leif Arne Moi Nilsen.