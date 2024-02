Meiner jordkabel over Finnøy er billegare enn luftspenn

Folkeaksjonen mot luftspenn på Finnøy har rekna ut at det blir billegare med jordkabel enn med luftspenn, når ny høgspentlinje skal på plass over øya. Prisen på jordkabel mellom Navarneset og Judaberg blir på 42 millionar kroner, eller 6.5 millionar kroner pr. kilometer, skriv Folkeaksjonen. Lnett ønskjer ifølge Folkeaksjonen ikkje å opplyse om prisen for luftspenn. Folkeaksjonen har derfor undersøkt dette sjølv, og henta prisar frå Sweco. Konklusjonen er at luftspenn, kombinert med kortare strekk jordkabel truleg kostar om lag 6 millionar kroner meir enn jordkabel frå Navarneset til Judaberg.