Meiner byggesaksgebyr i Strand er konkurransedyktig

I nokre tilfelle er det dobbelt så dyrt å søkje om byggjeløyve for privatbustader og for forretningsbygg i Strand enn i Hjelmeland.

Likevel konkluderer kommunedirektøren i Strand med at prisane er konkurransedyktig. Sett i tilhøve til Gjesdal er Strand på linje, og kostnaden er klårt lågare enn i Sandnes og Stavanger, skriv Strandbuen