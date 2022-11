Meiner budsjettet vil føre til kraftunderskott

Kraftselskapet Lyse er kritisk til at regjeringa sitt forslag til auka kraftskatt ikkje blei endra i forhandlingane.

– Dette vil setje det grøne skiftet på pause og sørge for at me om få år vil ha eit kraftunderskott i landet, noko som igjen vil bety auka straumprisar, seier konsernsjef Eimund Nygaard.

Utan investeringar i ny, fornybar energi vil Noreg ha underskott på kraft alt i 2027, ifølge Statnett, seier Nygaard.