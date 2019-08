Meiner 45 minutt er for lite

Torfinn Ingeborgrud (uavh.) reagerer på at Fylkesutvalet berre skal bruke 45 minutt på synfaring på Kvitsøy, i forkant av at kommuneplanen skal opp i utvalet. Rogfastbygginga gjer at Kvitsøy står framføre dramatiske endringar, seier Ingeborgrud.