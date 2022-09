Medhold for grunneierne i betent sak

Namsfogden har bestemt at Stavanger kommune ikke kan starte byggingen av den mye og lenge omtalte turveien i Gauselvågen i Stavanger. Namsfogden viser til at kommunen ikke har varslet byggingen i tråd med lovverket.

– Nå avventer vi hva Stavanger kommune vil gjøre videre i denne saken. Slik vi ser det, er den manglende varslingen noe kommunen ikke kan rette. Det betyr i så fall at kommunen ikke lenger har rett til å ekspropriere fra eiendommene for å bygge turveien, sier advokat Mari Brygfjeld i Schjødt i en pressemelding.

Etter flere års debatt og konflikt, ble arbeidet med turstien startet i sommer. Men kommunen måtte avbryte prosessen fordi anleggsarbeiderne ble nektet adgang, skrev Aftenbladet i juni.

Kommunen mente da at de var i sin fulle rett til å starte arbeidet, og sendte senere en begjæring om å tvangsfullbyrde et skjønn avsagt av tingretten for tre år siden. Det er denne begjæringen namsfogden nå har nektet å fremme.

Søndag sier direktør Leidulf Skjørestad i avdeling for bymiljø og utbygging til Aftenbladet at kommunen er undrende til det rettslige grunnlaget for namsfogdens nektelse. De vurderer å klage på avgjørelsen.