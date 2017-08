Med jordkloden i fokus

Miljøpartiet De Grønne (MDG) sparket i dag i gang et skikkelig valgkampstunt i Stavanger. MDG-topp Rasmus Hansson og Rogaland-topp Anna Kvam sendte avgårde en svær gummi-jordklode som skal reise til Oslo. – Dette symboliserer at MDG skal på Stortinget med en politikk for jordkloden, sier Hansson.