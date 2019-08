MDG: – Det er ein myte at me er eit byparti

– Ved førre kommuneval kom dei fleste av våre 230–240 folkevalde frå distriktskommunar. Det er ein myte at me er eit byparti, seier nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG), Une Bastholm.

9 av 10 veljarar her til lands kan stemma Miljøpartiet Dei Grøne ved årets kommuneval. Ved lokalvalet i 2015 kunne berre om lag halvparten gjera det same.

Likevel bur nesten kvar tredje MDG-veljar i Oslo, ifølgje målingar gjeve att i Dagsavisen.

Arild A. Farsund ved Universitetet i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– På ein måte har MDG rett i at dei er representert i store delar av landet. Likevel er det ikkje tvil om at tyngdepunktet er i Oslo. Der har dei makt, og mange av dei sentrale politikarane held til der, seier professor Arild Aurvåg Farsund ved Universitetet i Stavanger.

Vekst i distriktskommunar

Statsvitaren peiker på at representantar i kommunestyrene ofte ikkje treng så mange stemmer for å få ein plass.

– Det kan forklare kvifor såpass mange av MDG sine representantar held til i Distrikts-Noreg, seier Farsund.

– Men partiet har stått for politiske saker med stor symbolsk verdi som «urbane» – til dømes vern av rovdyr, seier han.

38 prosent av kommunane partiet stiller med valliste i har færre enn 10.000 innbyggarar. Fleire av kommunane med størst MDG-vekst sidan lokalvalet i 2015 er distriktskommunar, som Oppdal i Trøndelag og Bø i Telemark.

– Forskjellen er at den grøne politikken ser annleis ut i distrikta enn i storbyane, seier talsperson Une Bastholm.

– På kva måte?

– I storbyane er det til dømes mykje lettare å få folk over frå bil til kollektivtransport for å kutta utslepp. I distrikta er det mykje viktigare å til dømes gjera det lettare å velja elektriske bilar, seier ho.

Bastholm innrømmer likevel at det vil gå tid før MDG får vist fram distriktspolitikken ut over klima og transport. Ho trekkjer fram berekraftig landbruk, bevaring av matjord og nye grøne næringar som MDG-politikk for distriktskommunane.

Oppdal er blant dei ti kommunane MDG har hatt størst vekst i sidan førre kommuneval i 2015. Her frå Oppdal sentrum. Foto: Linda Bjørgan / NRK

Nye lister i bygdekommunar

Miljøpartiet Dei Grøne stiller også vallister i fleire nye distriktskommunar ved årets lokalval.

Hjelmeland i Rogaland, med sine drygt 2700 innbyggarar, er ein typisk distriktskommune med landbruk og fiskeoppdrett som viktige næringar.

Her kan innbyggjarane for første gong stemma MDG i haust.

– Me er slett ikkje noko Oslo- eller byparti. Me har Oslo som eit kjempebra utstillingsvindauge for bypolitikken vår, så skal me samtidig vera eit parti for bygdene, meiner toppkandidat for MDG i Hjelmeland, Morten Hetland.

Kjøkkenhagar i skulane er ei av kampsakene til lokallaget i Hjelmeland. Målet er at elevane skal læra meir om kor maten vår kjem frå.

Kjøkkenhagar i skulane er ei av kampsakene til toppkandidaten for MDG i Hjelmeland, Morten Hetland. Han applauderer også Årdal skule som har planta epletre elevane kan hausta av. Foto: Magnus Stokka / NRK

Dette er eit godt døme på eit lokalt miljøtiltak, ifølge Hetland.

– Me kan fort bli hengt ut for å vera eit byparti som vil forby både biltrafikk og landbruk. Men det handlar om korleis ein kan ta tak i klima- og miljøproblematikken lokalt.