– Me vil behalda fordelane for elbilar, og styrka dei med fleire tiltak, seier andrekandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Rogaland, Erlend Kristensen.

Ein milliard kroner årleg til hurtigladeutbygging, leasingstønad for elbilar og auka bensin- og dieselavgifter er blant tiltaka Miljøpartiet listar opp for ein grønare bilpark.

MDG vil også forby sal av nye bensin og dielsebilar innan 2020.

Erlend Kristensen er andrekandidat for MDG i Rogaland. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Dette er noko som me må forhandla om, men gitt den teknologiske utviklinga så er jo dette enkle kutt. Eg trur me kan få me oss andre parti, både på blå og raud side.

Samanliknar forbod med røykelova

MDG-politikar Kristensen samanliknar eit fossilbil-forbod med røykelova, ei lovendring som skapte rabalder då røykarar i 2004 blei tvungne ut av restaurantar og utestadar for å ta seg ein blås.

– Det er mykje lettare å innføra ein røykelov når det er færre som røyker, og tilsvarande vil det vera når me får ein høgare del elbilar, seier Kristensen.

MDGs bilpolitikk: Ekspandér faktaboks MDGs liste for en miljøvennlig bilpark: Etablere en bygdemiljøpakke for miljøvennlig transport i distriktskommuner med tiltak som leasingstøtte for elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag og storskala utbygging av ladestasjoner

Fase ut salg av nye fossile personbiler innen 2020, og fossile varebiler og busser innen 2025

Videreføre fordelene for utslippsfrie kjøretøy inntil de er konkurransedyktige

Trappe opp avgiftene på fossilt drivstoff

Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud Kilde: mdg.no

Vil ikkje støtta eit forbod

– For oss er det heilt uaktuelt å ha eit forbod, svarer førstekandidat for Senterpartiet i Rogaland, Geir Pollestad.

– 2020 er alt for tidleg, og me meiner at forbod er feil veg å gå. Me ynskjer å stimulera folk til å kjøpa miljøvennlege bilar, me ser at den politikken verkar, og då brukar me ikkje forbod, dersom me ikkje må.

Pollestad legg til at dette er ei av sakene som gjer det heilt uaktuelt for Senterpartiet med eit regjeringssamarbeid med MDG etter valet.

Trur ikkje på det

Eit nybil-forbod for fossilbilar innan tre år får også blanda mottaking på ein tilfeldig bensinstasjon i Stavanger.

Hans Petter Pettersen er kritisk til eit forbod.

– Det er drøymescenario, etter mi meining, eg har ikkje tru på det, seier Hans Petter Pettersen.

– Det er gamal flower power tankegang, ein ønskedraum, legg han til.

– Viss me kan få rimelege og gode elbilar, så burde ikkje det valet bli så vanskeleg, seier derimot Peter Ask.

Og det er akkurat det MDG håpar på, at interessa for fossilbilar vil bli mindre i åra som kjem.

– Om berre nokre år så vil det nok vera slik at alle skjønner at elbilen er overlegen fossilbilen og at dette vil gå veldig av seg sjølv, utan at politikarane treng å gjera alt for mykje.