– Folk er veldig fordomsfulle. Det er veldig mange i oljebransjen som ikke tror på dette med menneskeskapte klimaendringer.

Mannen i 30-årene, som vi treffer på en kafe på Forus utenfor Stavanger, vil være anonym. Grunnen er at han jobber i et stort oljeselskap og stemmer Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Partiet er svært upopulært i og rundt oljeindustrien. Både ansatte og fag- og bransjeforeninger advarer mot MDG. Særlig etter at partiet vedtok at de vil fase ut oljeindustrien innen 15 år.

– Blir degradert

Mannen vi treffer frykter reaksjoner fra kollegene på jobben hvis han står fram, og frykter at han som geolog ikke vil bli tatt seriøst hvis det kommer fram hva han stemmer.

– Å bli assosiert med MDG ville for min del ført til akademisk degradering, sier han.

En annen vi tar kontakt med sier det samme: Han frykter å bli frosset ut på jobben i supplyrederiet.

– Det er ikke takhøyde for å ta et klimavennlig standpunkt på jobben, sier 32-åringen.

Ikke overrasket

– Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt, sier nasjonal talsperson for MDG og førstekandidat i Akershus, Rasmus Hansson.

Han er imidlertid ikke overrasket. Hansson kjenner til flere oljeansatte som har fått reaksjoner fra kolleger etter å ha flagget sympati for MDG.

Rasmus Hansson (MDG), nasjonal talsperson og førstekandidat i Akershus. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– At folk på en norsk arbeidsplass ikke tør å vedkjenne seg sin politiske oppfatning, sånn kan vi ikke ha det i det norske arbeidslivet, sier han.

Var åpen

Men ikke alle har opplevd det som vanskelig å være MDGer i oljeindustrien.

– Selv opplevde jeg det ikke sånn, sier Anne Helen Eide lokalpolitiker for MDG i Time kommune.

Lokalpolitiker Anne Helen Eide kom ut som MDG-medlem mens hun jobbet i Statoil. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

I 2010 meldte hun overgang fra Arbeiderpartiet til MDG – mens hun jobbet i Statoil. Eide holdt til og med et innlegg mot oljesand på en generalforsamling i selskapet. Hun sluttet i Statoil i 2013.

– Men generelt synes jeg det er dumt at folk ikke tør stå fram, for saken taper på det. Det er jo et demokratisk problem hvis dette er en mening folk har, men ikke tør å ta til orde for åpent, sier hun.

En meningsmåling fra Respons analyse gjort for Høyre ga MDG hele 5,2 prosent i Rogaland – en økning på 3 prosent siden sist stortingsvalg. Med et slikt resultatet vil oljefylket få en grønn representant på Stortinget.

Forstår reaksjonene

Frode Alfheim, leder i fagforbundet Industri Energi. Foto: NRK

Leder i fagforbundet Industri Energi, Frode Alfheim, forstår at folk i oljebransjen får reaksjoner hvis de åpent støtter MDG på jobben.

– Det er jo litt tøft valg de tar, at de vil stemme på et parti som i praksis går inn for å avvikle sin egen og kollegenes arbeidsplasser. At det lager debatt, må de skjønne og akseptere, sier Alfheim.