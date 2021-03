MDG-topp Håkon Fossmark meiner det er altfor mykje «nei» i eige parti

– Eg synst nokre av utspela og politikken i det siste har vore for mykje prega av nei og forbod, seier Håkon Fossmark, andrekandidat til stortingsvalet for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) Rogaland.

Toppkandidaten i hans eige fylke er blant MDG-politikarane som vil forby kjøtreklame på lik linje med reklame for tobakk og alkohol i Noreg.

Forslaget kjem til avstemming på landsmøtet til MDG i dag. Fossmark er blant motstandarane.

– Forbod mot kjøtreklame er ein dårleg idé. Me kan ikkje forby alt me ikkje likar, meiner han.

Fryktar MDG kjem under sperregrensa

MDG-politikaren i Rogaland meiner han ser eit system i utspela frå ungdomspartiet og Oslo-delen av partiet. Det likar han ikkje.

– Eg tenker på forbod mot kjøtreklame, forbod for butikkar å selja tre for to og at ein skal tvinga offentlege kantinar til å ha ein kjøtfri dag ein dag i veka. Dette er politikk som skremmer fleire enn me klarer trekkja til oss.

Kjøtfri dag på offentlege kantinar vedtok MGD på landsmøtet i 2017.

MDG sin andrekandidat til stortingsvalet frå Rogaland meiner at forbodslinja er det same som å bli verande som eit lite og strengt miljøparti.

– Eg vil at MDG skal bli eit stort folkeparti. Då må me ha ein politikk som treff mange menneske. Er det for mange forbod som ikkje har legitimitet, vil me gjera eit dårlegare val enn førre gong. Då hamnar me under sperregrensa.

Det er kjøtreklame som dette enkelte i partiet MDG vil forby. Reklamen er henta frå MatPrat si heimeside. Foto: skjermdump

– Mange fryktar negativ merkelapp

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, følgjer MDG sitt digitale landsmøte. Han seier fleire er inne på det same som Fossmark.

– Mykje av MDG sin politikk går kraftig inn i kvardagslivet til folk. Mange i partiet fryktar ein negativ merkelapp i partiet.

– Hindrar det dei i å bli eit større folkeparti?

– Det blir påpeika at MDG er nær ved å bryta sperregrensa og at dei då har eit særskilt ansvar for å vedta politikk som kan appellera til fleire. Dersom dei vil ha vidare vekst må dei vera klar over korleis dei når ut til veljarane.

Lars Nehru Sand i NRK. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Ifølge Sand er det forskjellar mellom by og land i partiet.

– Dei må ta innover seg at ikkje alle kan leva utan bil. Det gjeld også i kjøtdiskusjonen. For nokre i byen er det lett å seia ja til reklameforbod. For andre som bur nær maten, og ser kva landbruket bidrar til, er det verre.

Toppkandidaten ueinig

Men toppkandidaten til MDG i Rogaland, Ulrikke Torgersen, meiner dei ikkje har blitt eit «nei-parti». Torgersen er sjølv blant dei som vil ha forbod mot kjøtreklame.

– Eg meiner me er tydelege på kva utfordringar me står overfor og kva verkemiddel som skal til for å nå klimamåla.

Torgersen meiner ein del av det å vera politikar er å vera tydeleg.

– Eg trur reklameforbod er ein god idé fordi me er nøydde til å gjera endringar i vår eigen kvardag.

Medlem i sentralstyret i Grøn Ungdom og toppkandidat til stortingsvalet frå MDG i Rogaland, Ulrikke Torgersen, vil forby kjøtreklame i Noreg. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Trur forslaget blir avvist

Partikollega Fossmark er også imot å setja ein bestemt sluttdato for norsk oljeproduksjon, slik partiet hans har programfesta.

– Men skal ikkje MDG vera spydspiss og verkeleg ta til motmæle mot øydelegging av natur?

– MDG skal absolutt vera det beste partiet på miljø og stilla dei tøffaste krava. Men me bør heller legga til rette for at det blir lettare å velja alternativt som grønt og fisk. Inspirera innbyggarane til å ta dei gode vala i staden for forbod.

Nestleiar i MDG, Arild Hermstad, har tidlegare sagt til NRK at fleirtalet i partiet kjem til å avvisa forslaget om forbod mot kjøtreklame.

Politisk kommentator Lars Nehru Sand trur dei kjem til å gå inn for eit sterkt redusert kjøtforbruk, utan noko talfesting.