MDG reagerer på økt oljeproduksjon

Miljøpartiet De Grønne reagerer på at Oljedirektoratet mener Norge kan øke oljeproduksjonen, og samtidig redusere klimagassutslippene. Oljedirektoratet mener CO₂-utslippene på norsk sokkel blir rundt 3,2 millioner tonn lavere per år, fordi det vil bli brukt mer kraft fra land under produksjonen. Men Ulrikke Torgersen i MDG i Rogaland mener OD ikke forstår klimakrisen vi står i.