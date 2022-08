MDG krev solcellestøtte til bønder etter NRK-sak

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet dei Grøne, har sendt skriftleg spørsmål til landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) om kva ho vil gjere for å hindre at norske grønsaker vert destruert som følgje av høge straumprisar.

Dette kjem etter NRK torsdag fortalde om Sigbjørn og Marthe Skjørestad som må pløye friske grønsaker ned att i jorda, heller enn å lagre dei til vinteren, grunna høge straumprisar.

Straumen vil koste dei dobbelt so mykje som det dei ville tent på gulrøtene. Borch sa då til NRK at regjeringa ikkje har nokon planar om å endre straumstøtta til jordbruks- og veksthusnæringa.

Hansson har spurt ministeren kva ho vil gjere for at bønder som Skjørestad ikkje må destruere mat.

– Ei openberr løysing er å hjelpe jordbruket med å produsere sin eigen straum. MDG har føreslått at staten skal ta halve rekninga for solcelleanlegg på landbruksbygg. Det vil kunne bidra sterkt til at jordbruket ikkje vert ramma like hardt av høge straumprisar, og dimed betre norsk sjølvberging og mattryggleik, skriv Hansson til NRK i ein e-post.