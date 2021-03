McDonalds-ansatt testet positivt

Smittesporing og kartlegging er iverksatt etter at en ansatt ved McDonald’s-restauranten i Sola har testet positivt på koronaviruset. Som en del av de videre smitteverntiltakene ber kommuneoverlegen i Sola om at kunder som var på restauranten mellom 16. og 19. mars følge med på om de får symptomer og ha lav terskel for å få testet seg.