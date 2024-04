MC-fører kolliderte med rådyr

En motorsyklist ble tatt med til sykehus for sjekk etter et sammenstøt med et rådyr på fylkesvei 45 i Vats i Vindafjord mandag kveld. Dyret er dødt på stedet. Et vitne som kom først til ulykkesstedet avhøres, og det opprettes sak på grunn av personskade.