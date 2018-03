Mattilsynet tvangsslaktet 200 storfe og 100 griser

Mattilsynet har nektet bonden på Sola å holde dyr fordi de mener han over lang tid skal ha stelt dårlig med både storfe og gris.

Mattilsynet har også lagt ned forbud mot å ha dyr i driftsbygningen på eiendommen, uavhengig av hvem som står som eier av dyra.

Dette forbudet er ikke overholdt, derfor sendte Mattilsynet cirka 200 storfe og 100 griser til slakt onsdag.

– Tragedie

– Det er en tragedie at uskyldige dyr må avlives, sier mannen som nå eier dyra på gården på Sola, til NRK.

Mannen er den tredje personen som eier disse dyra. Han vurderer nå søksmål mot Mattilsynet.

– Mattilsynet dreper 300 dyr fordi den tidligere bonden kun flyttet tre km bort fra gården, sier han.

For det var ikke nok at den opprinnelige eieren av dyra ikke fikk holde dyr, eller at det ikke ble lov å ha dyr på gården. Han måtte i tillegg flytte langt bort fra gården.

Den opprinnelige eieren sier til NRK at han føler seg forfulgt av Mattilsynet.

– Stor risiko

Men Mattilsynet mistenker likevel at den kontroversielle bonden er involvert i stellet av dyra på gården.

– Det er stor risiko for at den tidligere eieren fortsatt vil bidra til at dyr utsettes for unødige påkjenninger og belastninger, sier Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet, ifølge en pressemelding.

Odd Ivar Berget, avdelingssjef i Mattilsynet. Foto: Anders Fehn / NRK

Mattilsynet har gitt den opprinnelige eieren forbud mot å eie eller å stelle storfe og gris fordi han, ifølge dem, ikke har klart å ivareta syke og skadde dyr. Dyra har vært skitne, og de har ikke kunnet legge seg og reise seg normalt på grunn av for liten plass.

– Denne saken handler om overføring av eierskap på dyr, gjort helt bevisst for å omgå dyrevelferdsloven. Dette er ikke greit og vi avvikler derfor dyreholdet i dag, sier Berget.