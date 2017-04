Mattilsynet slår alarm om skadelig tomatmøll

Brita Toppe, fagrådgiver på plantehelse i Mattilsynet, oppfordrer alle tomatbønder til å være ekstra oppmerksomme.

– Vi er opptatt av at en ser litt ekstra etter i tomathuset sitt. Om de ser symptomer som de tror kan være denne møllen, så må de melde fra til Mattilsynet, sier hun.

Tomatmøllen har blitt stadig mer utbredt i denne delen av verden, men har aldri vært påvist i Norge.

– Den har spredd seg veldig fort fra Sør-Amerika til Europa, men kun i ett tilfelle i Norden. Da i Danmark, sier hun.

Skadegjøreren er ikke skadelig for folk, men gjør stor skade på produksjonen.

– Den spiser på bladene, frukten og fører til redusert avling og dårligere kvalitet, sier Poppe.

Mattilsynet kommer med følgende oppfordring: Ekspandér faktaboks Undersøk gartneriet ditt nøye. Ser du tegn til denne skadegjøreren – ta kontakt med Mattilsynet.

Bruk kun rene kasser når dere høster og pakker tomater.

Ikke kjøp tomat- småplanter og emballasje fra land der Tuta absoluta er påvist.

Bruk friske planter ved oppstart av kulturen.

Bruk eventuelle feromonfeller og lysfeller for overvåking og fangst.

Sørg for grundig opprydding og rengjøring, slik at det ikke er ugras og gamle planterester (for eksempel blader og tomatfrukter) som kan fungere som smittekilde i veksthuset.

Ukjent smittekilde

Det var tomatprodusenten selv som tok kontakt med Mattilsynet fordi han var bekymret for tilstanden i ett av veksthusene. Det er ikke klart hvor smitten er kommet fra, men transport er en sannsynlig smittevei, forklarer Toppe.

Det aktuelle veksthuset er nå stengt og all høsting og utsending er stoppet.

– Vi har også tatt ut prøver, som er sendt til Norsk Institutt for Bioøkonomi. På grunn av påskeferien vil vi ikke få et eksakt svar før rett over påske. Men symptomene ligner på denne skadegjøreren, sier Toppe.

Gartneren som meldte fra hadde observert at det var gnaget på bladene i tomathuset.

Les mer om Tuta absoluta på Mattilsynets nettsider.