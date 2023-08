Mattilsynet fann daude grisungar hos bonde på Haugalandet

Etter fleire tilsyn i sommar krev Mattilsynet nå at ein grisebonde på Haugalandet skal avslutte smågrisproduksjonen, skriv Haugesunds avis. Eit tilsyn den 5. juli viste at det låg fleire daude smågris i gangen i grisehuset. Det var også ei daud purke og eit kull med daude grisungar i ein av bingane. I tillegg hadde fleire av purkene så lite plass i bingen, at dei ikkje kunne snu seg.