Mattilsynet åtvarar mot blåskjel

Blåskjel plukka i Nordasundet i Egersund og ved Buøyflæet på Kvitsøy må ikkje etast, åtvarar Mattilsynet. Varselet gjeld ikkje for stillehavsøsters, men dei ber likevel folk vere merksame for faren for algegifter. Varselet gjeld fram til 23. juli.