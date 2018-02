Måtte kjøre traktor i grøfta for å unngå frontkollisjon

– Det var kaos. Busser og biler sto i bakken. Da jeg forsøkte å kjøre ut på sida var jeg så uheldig at det kom en traktor mot meg. Men han var så høflig og grei at han kjørte hele traktoren i grøfta, sier Anita Ådnanes.

Hun er oppgitt over at det ikke saltes bedre i området, som er kjent for glatte veier vinterstid.

Anita Ådnanes ber om bedre salting på utsatte veistrekninger. Foto: Helge Hundeide / NRK

– Jeg har ikke sett én eneste strøbil i området, i løpet av den timen jeg har stått her. Jeg forstår ikke at det ikke saltes bedre her oppe, her er det klonk is, sier Ådnanes.

Traktor på skøytebane

Ole Morten Byberg tok det pent nedover den isete veien på Ullandhaug. Det hjalp lite.

– Jeg tok det bedagelig. Men på tur ned veien så jeg plutselig at det dukket opp en bil i feil kjøretetning. Jeg skled på isdekket, og da var det bare å styre traktoren ut av veien for å berge bilen, sier Byberg.

Traktoren til Ole Morten Byberg seilte ut i grøfta. Foto: Helge Hundeide / NRK

Mens han ventet på berging brukte Byberg tida til å hjelpe andre trafikanter.

– Jeg har tusla rundt her og strødd litt sand. Nå er traktoren dratt opp fra grøfta, og det gikk heldigvis bra med den, sier han.

Trøbbel i morgentimene

I morges har det tikket inn trafikkmeldinger i en jevn strøm. Det har blitt rapportert om vogntog uten kjettinger, busser på tvers og kollisjoner flere steder i fylket.

Se bilder fra kaoset på veiene her:

Kaos på veiene 8 bilder Mellom Frøyland og Figgjo i Rogaland hadde kjørte denne bilen inn i fjellveggen. Tuva Skei Tønset / NRK En lastebil har veltet og ligger på utsiden av Lutsiveien på Vatne i Sandnes. Det er ikke meldt om skadede personer etter lastebil-velten. Tuva Skei Tønset / NRK Ved Figgjo sklei denne bussen av vegen. Tuva Skei Tønset / NRK Nok en trailer med problemer på Jæren. Tuva Skei Tønset / NRK På Bryne blåste taket av dette selskapslokalet onsdag kveld. Tuva Skei Tønset / NRK Vogntoget som veltet på Vatne var langt og tungt. Tuva Skei Tønset / NRK Tuva Skei Tønset / NRK Tuva Skei Tønset / NRK

I Ullandhaugbakken er det Presis vegdrift som har ansvar for strøingen, de sier at snøen kom noe uventet på dem.

– Vi var nok mest forberedt på at snøen skulle komme noe høyere oppe, og har hatt en travel morgen. Jeg kan ikke si noe konkret om Ullandhaugbakken, utenom at dette vanligvis er et problemområde når det er glatt, seier avdelingsleder Krister Tofteberg.

Litt over kl. 07 veltet en lastebil ut av veien på Vatne i Sandnes. Det er ikke meldt om skadde personer etter velten.