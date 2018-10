Måtte avlyse «Romeo og Julie»

Tirsdagsforestillingen på Rogaland Teater måtte stoppes. Grunnen er at skuespilleren som spiller Julies mor, falt og skadet seg. – Det var et hendig uhell for en av skuespillerne som sklei, sier infosjef Pernille Kaldestad. Publikum blir kontaktet onsdag for å få tilbudt nye billetter.