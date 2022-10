Matsentralen får mer penger fra staten

Matsentralen som deler ut mat til folk som trenger det, får mer penger fra staten istedenfor mindre slik det var forslått i statsbudsjettet for 2023. SV har sammen med regjeringspartiene blitt enige om at støtten økes med to millioner kroner istedenfor å kutte med 600.000 kroner slik forslaget var.

Matsentralen holder blant annet til i Sandnes, og deler ut overskuddsmat fra dagligvarebutikker, grossister og produsenter til folk som trenger det. Behovet er økende.