Matmarkedet stenger

Matmarkedet i Haugesund, der lokale produsenter kan selge sine produkter en gang i måneden, blir lagt ned, skriver Haugesunds Avis. Årsaken er at de to initiativtakerne Per Sigurd Velde og Nicholas Hoddevik ikke lenger har tid. Matmarkedet har vært et overskuddsprosjekt de to årene det har vært åpent.