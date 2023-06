Mathias Trettenes tilbake i Oilers

Mathias Trettenes har skrevet under en fem-års kontrakt med Stavanger Oilers. Han har tidligere også spilt for Oilers, men har spilt flere år for utenlandske klubber. Sist i HPK i Finland.

– Familien ville tilbake til Stavanger, og jeg vil gjerne spille for Norges beste ishockeylag, sa Trettenes da han skrev under kontrakten i dag.