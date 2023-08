– Jeg bruker mye penger på mat og det har blitt ganske dyrt etter hvert. Så jeg ville se om jeg kunne klare meg på det jeg hadde.

Økte matpriser har fått flere til å prioritere annerledes når de handler dagligvarer. Mari Hult er en av dem.

For én måned siden valgte hun å droppe de hyppige turene innom matbutikken. Hensikten var å spare penger, miljøet og å bli mer kreativ på kjøkkenet.

– Jeg har prøvd å bruke rabarbra til å lage sauser, rips i salsaer og pesto av gressløk. Jeg har brukt ingrediensene annerledes og det har vært veldig spennende, sier hun.

Hult forteller at prosjektet hennes har gått over all forventning.

– Et par ganger har jeg vært litt sulten og sur, men stort sett har jeg kost meg.

Mari Hults handleliste da hun gikk i matbutikken for første gang på over fem uker. Den var relativt kort, for hun vil ikke hamstre slik som før. Foto: Erik Waage / NRK

Første tur på butikken

Siden midten av juli har 41-åringen boikottet butikkene.

– De første dagene var det veldig rart, da hadde jeg bare lyst til å gå på butikken selv om jeg ikke skulle ha noe.

Det er ennå en del mat igjen på kjøkkenet hennes, men i dag skal hun på sin første handletur på over fem uker.

Hult spiser kun vegansk mat. Og har savnet ferske grønnsaker mest av alt.

– Jeg kunne klart meg uten å handle mye lenger, men jeg har så sykt lyst på kaffe, søtpotet og fersk frukt.

Med ti punkt på handlelisten går handelen fort. Samtidig tar hun seg god tid til å kjenne på alle luktene i ferskvaredisken.

– Det er rart å bli så glad for epler. Men frisk frukt er noe av det jeg har savnet mest. Det er kjempegodt, sier hun og ler.

Mari Hult prøvde å spise seg ut av skuffer og skap hjemme. Hun hadde mye mat liggende, så det ble ikke tomt. Men Hult har ingen planer om å hamstre igjen. Foto: Erik Waage / NRK

Mye matsvinn

I Norge kaster vi 450.000 tonn mat hvert år. Og halvparten av dette kommer fra oss forbrukere, ifølge Matvett.

– Det utgjør cirka 40 kilo matavfall per person, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Schrøder skulle gjerne sett at flere gjorde som Mari Hult.

– Jeg syns det er veldig bra at hun setter søkelyset på et problem; nettopp at vi må se hva vi har i kjøleskapet og bruke opp det vi har før vi går og kjøper ny mat. Det er med på å kutte matsvinnet.

Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Samtidig som vi ennå kaster mye mat, merker butikker at flere tenker seg om under handleturen.

Høye matvarepriser gjør at folk prioriterer annerledes under handleturene, sier daglig leder Trond Frafjord Ognedal ved Sunde gårdsutsalg i Stavanger.

– Det generelle kundegrunnlaget vårt er ganske likt, men vi ser at folk vegrer seg for å handle de dyreste varene. For eksempel er ost, som er et bra produkt, veldig dyrt. I tillegg blir de dyreste kjøttstykkene liggende igjen, eller vi selger mindre enn det vi har gjort før.

Trond Frafjord Ognedal ved Sunde gårdsutsalg i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

Spart 7000 kroner

Mari Hult anslår at hun har spart nærmere 7000 kroner på å ikke gå i matbutikken den siste måneden.

Erfaringene har fått henne til å tenke annerledes.

Matblogger Mari Hult brukte tørrvarer og urter og grønnsaker fra kjøkkenhagen til å være kreativ da hun ikke gikk i matbutikken. Foto: Erik Waage / NRK

Hun er ferdig med storhandel og vil heretter kun kjøpe det hun faktisk trenger.

– Det var ikke så mange varene i kurven?

– Nei, for jeg har ikke lyst til å gå på samme smell som tidligere. Jeg kommer nok til å fortsette med å handle svært lite og fortsette å bruke opp alt jeg har, for jeg har jo mer å gå på ennå.

– Jeg tror alle kan ha godt av å prøve dette.