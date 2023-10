Mastrafjordtunnelen er stengt

Mastrafjordtunnelen i Stavanger er stengt på grunn av et trafikkuhell mellom to kjøretøy. Politiet vil forsøke å åpne for trafikk i en retning av gangen, fortrinnsvis nordgående.

Mastrafjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel på E39.