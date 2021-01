Massesmitte i Oilers

Stavanger Oilers opplyser at hele 23 av lagets spillere har testet positivt for korona den siste tiden. I helgen ble det kjent at 15 av lagets spillere hadde testet positivt, og ytterligere åtte positive prøver ble avdekket etter siste runde med testing. Det opplyser Oilers på sine hjemmesider.