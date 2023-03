Massepermittering i Easee

Easee massepermitterer og må hente opp mot én milliard kroner: – Det er en ekstremt alvorlig situasjon, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl til Dagens Næringsliv. Han bekrefter også at de må hente mellom en halv og en milliard kroner. Samtidig opplyser han at minst 100 ansatte blir permitterte. Årsaken er at salget har blitt kraftig redusert etter at det svenske Elsäkerhetsverket har stoppet salget i Sverige. Elsäkerhetsverket mener at sikkerheten ikke er god nok i laderne, noe Easee tilbakeviser.