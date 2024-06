Marvik skule si framtid i kommunestyret i Suldal i føremiddag

Kommunestyret i Suldal tar i føremiddag stilling til om grunnskuleelevane på Ropeidhalvøya i ein periode skal flyttast frå Marvik skule til Jelsa skule.

Kommunen har trass i fire utlysningar ikkje lukkast i å få tak i to lærarar til Marvik skule frå hausten av.

Foreldre til barn på Ropeidhalvøya fryktar at Marvik skule blir lagt ned permanent, dersom elevane blir flytta over til Jelsa.