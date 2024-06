Marvik skule har fått tak i lærere

Lærerjakten til Marvik skule er over for denne gang. I dag tidlig er det klart at etter fire utlysningsrunder, er de to lærerne som trengs for neste skoleår i boks, skriver Suldalsposten.

Begge to har takket til stillingene.

Kommunalsjef for oppvekst, Svein Carlos Gjil er glad for at rekrutteringen for neste år har lykkes ved skolen.