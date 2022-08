Martin Samuelsen forlengjer med FKH

Martin Samuelsen har skrive under ei ny kontrakt med FK Haugesund. Det melder laget på si eiga nettside. Samuelsen har spelt 65 kampar og putta 18 mål for laget i blått og kvitt. Kontrakten til 25-åringen går over dei neste tre åra.

FKH ligg på 8.-plass på tabellen. Deira neste kamp er heime mot Molde sundag 21. august.