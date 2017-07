Martin Linge utsett

Martin Linge-prosjektet er utsett til første halvdel av 2019. Det skriv Sysla. 1. mai mista seks personar livet, og 20 blei skadd i ei ulykke på verftet i Sør-Korea der plattforma blir bygd. Dette er grunnen til at Total no bekreftar at Martin Linge-feltet i Nordsjøen blir sett i produksjon på eit seinare tidspunkt enn planlagd.