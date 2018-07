Martin Linge-plattformen på plass

I går kom den siste modulen til Martin Linge-plattformen på plass i Nordsjøen, 40 år etter at feltet ble funnet. Equinor antar at produksjonen kan starte neste år, skriver Sysla. Plattformen har blitt over 12 milliarder kroner dyrere enn planlagt.