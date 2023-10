Marius Nesvold fra Hauge i Dalane i Sokndal kunne skryte av passivhuset sitt da strømkrisen var på sitt verste. Men drømmen om smarthus som er selvforsynt med strøm, har endt i en tre år lang krangel, og skyhøye strømregninger.

Nå sitter han igjen med en perm full av e-poster og dokumenter. Han vil heve kjøpet av et varmeanlegg til huset som ble kjøpt i 2019 av rørleggerfirmaet Volden Tollefsen i Egersund. Og han vil ha pengene tilbake.

Varmeanlegget kostet i underkant av 200.000 kroner da det ble kjøpt. Et nytt anlegg vil i dag koste nærmere 400.000 kroner.

– Hele saken er en veldig stor påkjenning i hverdagen for familien. Det er rett og slett et mareritt som har pågått i tre år, sier Nesvold.

Anlegget han har nå, virker kanskje i ett døgn, kanskje bare noen timer, før det stopper opp.

Huset til Roza Markiewicz og Marius Nesvold har solceller på taket og solfangere på veggen. Dette gir nok strøm, men det hjelper lite når varmeanlegget ikke virker. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Koke badevann i gryte

Anlegget skal forsyne hele huset med varmt vann i det vannbårne oppvarmingssystemet, inkludert garasjen og varmtvann i kraner og dusj.

– Det ble veldig vanskelig med en liten baby i huset, som skal ha det varmt. Enkelte dager måtte vi koke vann i gryte for å ha varmt vann i hennes badekar, sier samboer Roza Markiewicz.

– Jeg gruer meg til vinteren. Vil helst ikke tenke på det, men det blir tøft, sier Roza.

Familien i Hauge i Dalane har fått en varmtvannsbereder av rørleggerfirmaet for å få varmt vann i kraner og dusj. Men dette hjelper lite for å få varmet opp huset, som har vannbåren varme i gulv.

Noen dager måtte Roza Markiewicz koke vann i gryte for å ha varmt vann når deres 18 måneder gamle datter skulle bades. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Skyhøye strømregninger

Familien i Sokndal har innhentet flere rapporter fra eksperter som mener det er feil på anlegget. Det er heller ikke funnet feil i det elektriske anlegget som kan forklare hvorfor varmeanlegget ikke virker. Konklusjonene er at varmeanlegget må byttes.

For å holde oppe varmen i passivhuset har de nå installert luft til luft varmepumpe i stue og kjøkken. Soverom har panelovner, og i garasjen må en byggtørker brukes når det er kald for å unngå frostskader.

– På vinteren får vi store strømkostnader. Det er ikke mye økonomisk å fyre med panelovner, vifteovner og byggtørkere. Huset er langt fra energieffektivt nå, sier Nesvold.

Konflikten

Rørleggerfirmaet Volden Tollefsen i Egersund, som har installert varmeanlegget i huset, har i samtaler med NRK gitt uttrykk for at de har gjort alt de kan for å rette feilen. Dette har endte i svært mange forsøk på å ordne opp, men uten å lykkes.

Den eneste forklaringen de kommer fram til er at det må være svingninger i spenningsnivået i strømnettet som slår ut varmepumpen i anlegget.

Marius Nesvold har fått nettselskapet Enida til å sjekke strømnettet i huset, og de kunne ikke finne noen feil eller unormale svingninger i spenningsnivået.

Varmepumpen er en viktig del av varmeanlegget i huset til Marius og Roza, men virker ikke slik den skal. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Går til rettsapparatet

Etter tre års kamp for å få hevet kjøpet og få pengene tilbake, ser ikke Marius Nesvold nå noen annen utvei enn å gå rettens vei.

Sokndølen har rett og slett fått nok.

Advokat Asbjørn Stokkedal er engasjert, og det er nå levert inn en forliksklage til Sokndal forliksråd, der de krever at kjøpet blir hevet, og at Volden Tollefsen betaler inntil 550.000 kroner til familien i Sokndal.

– Det har vært gjort flerfoldige forsøk på utbedringer uten at anlegget er oppe og går. De avviser dialog for å fine en løsning. Da krever vi heving av kjøpet. Hver av partene leverer tilbake det de har prestert og ytt. Det betyr at Volden Tollefsen får ta tilbake det som rent fysisk kan demonteres og fjernes, og min part får igjen pengene, sier Stokkeland.

Solceller og solfangere skulle gjøre huset til Roza Markiewicz og Marius Nesvold i Hauge i Dalane selvforsynt med strøm. Problemet er at varmeanlegget ikke virker. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Rørleggerfirmaet Volden Tollefsen har ikke svart på henvendelser fra NRK etter at advokat Asbjørn Stokkeland leverte forliksklagen til Sokndal forliksråd.

Den lille familien i Sokndal håper de til slutt vil komme i havn, og slippe å måtte betale bortimot en halv million kroner for å få et varmeanlegg som fungerer i det smarte huset. Marius har et klart råd til dem som tenker i de samme baner.

– Det første er å undersøke leverandører. Og ikke minst spørre etter om andre referanseprosjekter, og sjekke hvilke erfaringer disse kundene har med løsningen som er valgt.