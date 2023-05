– Drømmejobben min er å jobbe med bil.

Marius Costea pusser bilen sin i mekkehallen City Garage. Her tilbringer han ofte både dag og natt.

Bil er den store lidenskapen, og på verkstedet blomstrer han.

– Her hjelper de folk som kanskje er fortapte, og de lager mirakler, sier Costea.

For rundt to år siden var Costeas hverdag veldig annerledes.

Han måtte slutte i jobben som slakter på grunn av en skade og slet med å finne seg ny jobb.

– Jeg var veldig deprimert. Jeg satt hjemme og tittet i veggen og hadde ingenting å gjøre.

Men så fant han altså mekkehallen på Hillevåg i Stavanger. Her ble han tatt imot med åpne armer av mannen som startet det hele, navnebroren Marius Stangenes.

Marius Costea tilbringer ofte både dag og natt på City Garage med de nye vennene han har fått gjennom tilbudet. Foto: Sindre Kirkaas Normann / nrk

– Her fikk jeg nye venner og lærer veldig mye nytt. Du blir en god problemløser ved å fikse bilene på egen hånd. Det holder deg fokusert, og du blir løsningsorientert, sier Costea.

Vil oppdage skjulte talenter

Costea har veldig lyst på jobb. Og om hobbyen og kjærligheten for bil kunne blitt det, hadde det vært det beste, mener han selv.

Konseptet til City Garage er verkstedutleie til de som vil mekke. Det har også blitt et sted motorinteresserte er sosiale.

Og nå, to år etter oppstart, kan mekkehallen gå fra en sosial møteplass til å bli en vei inn i næringslivet.

Selskapet Seabrokers Fundamentering mener at konseptet er bra for å fange opp arbeidskraft, gjerne folk uten papirene i orden. Derfor lar de City Garage gratis disponere en av deres haller, og de har donert to varebiler.

City Garage har gått fra å være et verksted til å være en sosial møteplass, mener gründeren Marius Stangenes. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

– Vi fant ut at vi deler de samme verdiene rundt å se de uslipte diamantene som ikke får vist seg på skolebenken. Når de kommer hit, oppdages talent som ikke har blitt oppdaget tidligere, sier Stangenes.

Og det er akkurat det Seabrokers Fundamentering håper på: Å oppdage skjulte talent.

– Det er de som ikke har papir på det de kan, men fortsatt har det i seg, som vi ønsker å hjelpe inn i næringslivet. Da trengs steder hvor de kan blomstre og pleie sterke sider, sier Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen håper å kunne rekruttere folk fra City Garage til Seabrokers Fundamentering. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Han er tidligere samferdselsminister og i dag daglig leder i Seabrokers Fundamentering. Selskapet spesialiserer seg på å bygge fundamentet i ulike byggeprosjekter.

Solvik-Olsen håper næringsliv og bransjefolk kan ha kurs og opplæring noen kvelder i måneden i mekkehallen.

– Jeg tror det kan være en ekstra motivasjon til å være med, for eksempel hvis du er mellom jobber. Hvis man vet at City Garage kan mikse med næringsliv og bransjefolk, håper jeg folk blir med litt mer, sier Solvik-Olsen.

Solvik-Olsen innrømmer at han har lagt spesielt godt merke til Costea.

– Når du ser hva han skaper med hendene, blir man jo imponert. Den stå-på viljen. Jeg har lagt godt merke til ham og flere andre.

Oliver Svellingen Bolme (til høyre) setter både pris på kompetansen og vennskapene City Garage har gitt han. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Oliver Svellingen Bolme bruker også mye tid på City Garage. Han setter pris på kompetansen han kan ta med seg videre herfra.

– Det er mange dyktige her som jeg kan lære mye av. Bilmiljøet er lite, så det er også kjekt å ha en samlingsplass.

Trenger andre veier inn i næringslivet

Stangenes anslår at det er rundt 40 stykker innom City Garage hvert døgn.

– Det er ingenting som er bedre enn å kunne tilrettelegge for at folk kan ha en jobb de har interesse for. Det styrker arbeidsmoral og motivasjon, sier Stangenes.

I disse 1000 kvadratmeterne kan hvem som helst som ønsker å mekke, eller bare være sosial, komme. Foto: Sindre Kirkaas Normann / nrk

Seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret har fordypet seg i temaer som trygd, arbeidsløshet og arbeidstilbud. Han kaller tilbudet viktig og noe man trenger mer av.

– Det er bra at flest mulig fullfører videregående utdanning, men vi har nok gjort det viktigere enn det hadde behøvd å være. Det er mangel på andre måter å dokumentere at man duger til noe og dermed komme inn i arbeidslivet.

Han påpeker at sysselsettingen blant de som ikke har fullført videregående utdanning har falt kraftig gjennom ganske mange år.

– Vi må innse at det er en del av befolkningen som ikke har et godt forhold til utdanning og som påføres nye nederlag jo mer vi maser på at de skal ha fullført videregående utdanning, sier Røed.

Han mener vi må ha andre veier inn i arbeidslivet enn gjennom videregående utdanning.

– Alle har behov for å få noen seiere og få bekreftet at man lykkes med noe.

Tilbake i verkstedet på Hillevåg jobber Costea flittig på bilen sin. Kanskje ligger det en jobb til han her i fremtiden.

– Dette er et godt utgangspunkt. Her hjelper de folk til å bli noen.