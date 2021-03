Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg følte meg skikkelig dårlig, og var sengeliggende. Derfor prøvde jeg å få dem til å komme til meg.

Det forteller Mariam Ali fra Oslo. Hun er student i Stavanger på andre året, og bor i sentrum uten tilgang på bil. Koronasenteret til Stavanger kommune ligger på Tjensvoll, om lag fire kilometer unna.

– Etter flere telefoner fram og tilbake fikk jeg beskjed om at de eldre blir prioritert for hjemmetesting, og at jeg ikke hadde lang vei å gå.

Snaut fire kilometer er kanskje ikke så langt å gå når man er frisk. Men Ali sier turen var utfordrende for henne.

– I tillegg til at jeg var syk, var også været skikkelig dårlig med regn og vind. Og så forventes det at jeg skal sykle eller gå.

Til slutt takket Ali ja til en testtime på kvelden, slik at hun hadde god tid på å komme seg fram. Hun benyttet en av de elektriske bysyklene.

– Det var tungt, skikkelig tungt å komme seg fram. Men jeg klarte det til slutt.

Prøven var negativ, heldigvis.

Begrenset tilbud

Koronasenteret i Stavanger har hatt flere som ber om å få utført testen hjemme, uten at det lar seg gjøre.

Avdelingsleder Katrine Skjeldal ved koronasenteret i Stavanger. Foto: privat

– Terskelen for testing er lav, men den er noe høyere for å få gjennomført testingen hjemme. Det å ta ut et team fra testsenteret, begrenser kapasiteten der en periode, sier avdelingsleder Katrine Skjeldal.

Det er også mulig å sende ut en spesialtaxi som henter til koronatest, men også her er terskelen høyere.

– Dette må vurderes individuelt. Det er både snakk om hvor skrøpelig den enkelte er, hvor langt borte de bor fra testsenteret, og om det er mulig å komme seg fram på sykkel eller på beina.

Uansett blir ingen bedt om å ta buss eller annen kollektivtransport.

Også i Sandnes

Også Ruth Eriksen i Sandnes opplevde å være syk, men uten å ha mulighet til å komme seg til testsenteret i Klepp. Det er over 13 kilometer unna.

Uten bil og nærkontakter som kunne kjøre henne, var likevel beskjeden fra legevakten at de ikke kunne prioritere å komme hjem til henne.

Ruth Eriksen fra Sandnes. Foto: privat

– Jeg var ikke i stand til å gå eller sykle. Hvis det var korona, så vet jeg ikke om jeg smittet noen. Jeg kunne ikke dra til legen i frykt for å smitte andre.

Sandnesposten omtalte hennes historie først.

Fungerende kommuneoverlege i Sandnes Svein Henning Haarr, sier de ikke kjenner til flere som ikke har tatt testen fordi de ikke klarte å komme seg til testsenteret i nabokommunen.

– Tilbud om hjemmetest gjøres på individuell basis, for det er en tjeneste med begrenset kapasitet.

Han understreker likevel at det er mulig å få tatt slik test på legevakten i Sandnes eller å få utført testen hjemme dersom dette blir vurdert som beste alternativ.

Den enkeltes ansvar

I en e-post skriver Helsedirektoratet at kommunene har plikt til å gi tilbud om koronatesting, men at det ikke er kommunenes ansvar å dekke utgiftene folk har for å komme seg til teststasjonen.

Utgangspunktet er derfor at den enkelte selv har ansvar for transport til og fra testing.

Direktoratet understreker likevel at kommunene må organisere testtilbudet slik at terskelen for å teste seg er lav.