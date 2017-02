– Vi var jo knapt født på den tida, og faren min spiller i Stavanger Symfoniorkester. Han sa alltid at det ikke er blitt laget god musikk etter 1885, smiler Mari Hauge.

Sammen med ektemannen Audun Skanke har hun derfor øvd og lest seg opp på de to beste musikkårene noensinne, nemlig 1984 og 1985. Og en av de aller største artistene i denne perioden var jo Bruce Springsteen. Mari og Audun valgte seg den lavmælte «I´m on fire» fra «Born in the USA»-plata.

–Teksten er vanskelig å forstå. Den kan tolkes i alle retninger, og jo flere ganger du hører den, jo mer usikker blir man, sier Audun.

Så kanskje har det blitt laget en og annen god-sang, også etter 1885. Ekteparet er iallfall blitt veldig begeistra for midten på 1980-tallet.

-Sjokkerende mange bra låter kom ut disse årene, sier Audun Skanke.