Marca kårer Haaland som verdens beste spiller

Marca – et av Spanias største sportsmedier – holder en årlig rangering av verdens beste fotballspillere. I år er det Jærbuen som topper rangeringen, med 52 mål på 53 kamper og trippeltriumf med Manchester City. Haaland takket Marca for prisen i et vinnerintervju.