Manuell dirigering på RV13

Riksvei 13 er sperret ved Bjørheimsvatnet i Strand kommune etter et trafikkuhell. Det vil iverksettes manuell dirigering om kort tid. Det ene kjøretøyet brøyt vikeplikten, noe som førte til at de to bilene krasjet. Bilberging er rekvirert til stedet.