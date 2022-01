Mann truga andre i Stavanger

I halv totida i natt fekk politiet melding om at ein mann i byrjinga av 20-åra i Stavanger hadde oppsøkt eit hospits og truga dei tilsette på staden. Mannen hadde to gongar tidlegare same kveld brote pålegg om å halde seg borte frå staden. Mannen vart arrestert og sak oppretta, melder politiet.