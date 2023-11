– Jeg møtte ham på gata sist fredag og kjente ham igjen med én gang. Det var uhyggelig. Jeg synes det er rart at systemet er sånn at de kommer ut igjen etter tre måneder, sier en av de 14 fornærmede.

16. august var han sikker på å bli skutt i ryggen. En mann i 30-årene truet og slo en rekke personer med en gasspistol i Skjoldavegen i Haugesund. Fire personer ble skadd, én ble fraktet til sykehus og tre til legevakt.

For få dager siden ble gjerningsmannen sluppet ut fra en av helseinstitusjonene han har vært i siden pågripelsen.

NRK har blitt kontaktet av flere personer som reagerer på at de i helgen har sett mannen gå fritt rundt i Haugesund.

Siktet med pistol

Onsdagen i august var han og en kollega på vei hjem fra jobb da de slo av en prat i et veikryss. Mannen i 30-årene krysset gata mot dem med en hånd i lomma.

– Da han var to meter fra meg tok han opp en pistol og pekte mot brystet mitt.

Offeret kasta seg til siden, kollegaen heiv en sykkel mellom de to.

Dette er mannen siktet for Ekspander/minimer faktaboks Ifølge politiet er mannen i 30-årene er siktet for: Flere tilfeller av trusler

Flere tilfeller av kroppskrenkelse

Kroppsskade

Hensynsløs atferd

Ran (av bil)

Kjøring uten gyldig førerkort

Kjøring i påvirket/beruset tilstand

– Så prøvde han å slå meg i hodet med kolben på pistolen, men traff meg i skulderen og mista pistolen. Da løp vi, forteller han.

Da visste de ikke at mannen bar på en gasspistol, og mens de løp opp bakken ventet han på skudd.

En av de 14 fornærmede skryter av helsehjelpen han har fått via Haugesund kommune etter hendelsen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg var sikker på at jeg skulle få en kule i ryggen, men han snudde og gikk videre, beskriver han.

– Har det gjort deg redd?

– Jeg er blitt mer skeptisk og følger med på hvilke folk som er rundt meg når jeg er i byen.

– Ikke grunnlag for fengsling

– Det er riktig at den siktede like før helgen ble sluppet ut fra en helseinstitusjon. Vi mener det ikke er riktig å begjære ham varetektsfengslet, sier politiadvokat Louise Størksen Førre i Sør-Vest politidistrikt.

Politiadvokat Louise Størksen Førre. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Politiet bygger dette på konklusjonene til de rettspsykiatrisk sakkyndige og rapporter fra helsevesenet. Ut fra disse rapportene er han for syk til å bli overført til et fengsel.

Ifølge politiadvokaten er etterforskningen så godt som avsluttet. Saken sendes trolig videre til statsadvokaten i løpet av uka.

– Utilregnelig, mener forsvarer

Mannens forsvarer, advokat Silje Hellesen, sier at klienten har fått oppfølging av helsevesenet siden hendelsen, og at han fortsatt følges tett av helsepersonell.

– Han har ingen erindring av hendelsene, men er svært fortvilet over den lidelsen og utryggheten han påførte uskyldige som var i området den dagen dette skjedde, sier hun.

Forsvarer Silje Hellesen. Foto: Grethe Nygaard

Hellesen har lest den rettspsykiatriske erklæringen. Hennes vurdering er at klienten ikke var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Er det forsvarlig at han kan bevege seg fritt rundt i påvente av at saken skal opp for retten?

– Jeg mener det er forsvarlig på bakgrunn av den tette oppfølgingen han får fra kompetent helsepersonell. Jeg er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for varetektsfengsling ikke er til stede, sier hun.

– Skjønner at man blir bekymret

Professor og spesialist innen psykiatri, Tor Ketil Larsen, mener at så lenge helsesystemet fungerer og pasienter får en stabil behandling – så er det kanskje mindre grunn til bekymring.

– Som psykiater ville jeg ikke sagt at du bør være bekymret, men jeg skjønner jo at man som offer blir bekymret, sier han.

Likevel forteller han at det er en risiko for at slike situasjoner kan snu. Det er for eksempel ikke slik at staten eller jurister kan bestemme at en person som er dømt til psykisk helsevern skal ta medisiner hver dag, sier Larsen.

Han synes loven slik den står i dag ikke er god nok.

– Jeg mener vi burde ha en lovendring som gjør det mulig for psykisk helsevern å tilby langvarig behandling i disse sakene. Det er ikke en ønsket utvikling at stadig flere kommer på dom. Det ville være bedre om slik stabil behandling i større grad kunne ha vært gitt innen vanlig psykisk helsevern.