Mann tiltalt for to overgrep

En 40 år gammel mann er tiltalt for å dratt klærne av en kvinne og befølt henne, og blottet seg for en jente under 16 år. Begge forholdene i tiltalen skjedde på en adresse i Stavanger morgentimene 2. april i fjor, skriver Stavanger Aftenblad. Én dag er satt av til rettssaken, som starter i Stavanger tingrett i slutten av oktober.