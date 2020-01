Mann til legevakt etter slåsskamp

En mann i 30-årene ble kjørt til legevakten for sjekk etter en slåsskamp inne i et parkeringshus på Kopervik i natt. En annen mann i 20-årene ble pågrepet en tid etterpå og vil bli anmeldt for kroppskrenking. Flere vitner ble bortvist.