Mann tatt i væpnet aksjon

En mann i 20-årene ble tatt på Storhaug i Stavanger sent i går kveld, etter at væpnet politiet hadde lett etter ham i flere timer. 20-åringen er siktet for å ha kommet med trusler mot flere personer, blant annet med en skarp gjenstand, opplyser operasjonsleder Jostein Reiestad ved Sør-Vest politidistrikt til NRK.

Ingen personer skal ha blitt skadd i hendelsen. Mannen er kjent fra politiet fra før.