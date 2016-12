Mann slo seg selv med flaske, kvinner slåss og politiet måtte hjelpe «sosekopp»

Ekstremværet Urd er på vei, men folk holdt seg ikke nødvendigvis innendørs. Politiet måtte rykke ut flere ganger på mer eller mindre «spesielle» hendelser. Her er en oppsummering fra nattens meldinger fra politiet på Twitter:

Slåssing

Klokken 00.40: Uønsket gjest (23) først kastet ut av dørvakter i Sandnes sentrum, så bortvist av politiet.

01.20: Gjest i klammeri med dørvakt. Politiet vurderer anmeldelse.

01.20: Utested på Strandkaien i Stavanger ba om bistand fra politiet på grunn av en 20-åring som opptrer rasistisk. Blir bortvist av politiet.

01.40: Slåssing på Nedre torg i Stavanger. 55-åring anmeldt for ordensforstyrrelse.

01.45: Mann i 30-årene havnet på glattcella etter å ha blitt tatt for tyveri og urinering på offentlig sted i Haugesund.

02.00: Kvinner som slåss og river hverandre i håret i Egersund. Regnes som «like gode» av politiet. Blir bortvist av politiet.

02.05: Ved et utested nær Skagenkaien i Stavanger slo en 32-åring en annen mann. Motparten havnet på sykehuset med knekt nese. 32-åringen havnet i arresten.

Fest og fyll

23.20: Ukontrollert festing med fyrverkeri i «alle retninger» i Beverveien i Egersund. Politiet måtte rykke ut.

23.25: Ungdom i juledress ble kjørt hjem av politiet etter å havnet på døra til ukjente på Bryne.

23.27: Taxikunde for full til å fortelle hvor han skal hen fra Jærhagen. Politiet måtte hjelpe ham til å huske.

23.40: Leie naboer klaget på to dager lang fest med høy musikk på Kalhammeren i Stavanger. Politiet avsluttet festen.

01.50: Politiet fikk melding om en ung mann som slo seg selv i hodet med en flaske på Shell på Bryne. Ble kjørt til legevakten for sying.

02.27: Nabo ble holdt våken av en full mann i dress som sa at han hadde mistet husnøkkelen. Politiet fant nøkkelen til «sosekoppen» under dørmatta.

04.35: Høy musikk holdt naboer våkne på Karmøy/Åkrehamn. Politiet avsluttet festen.

05.40: Flere meldinger om høy musikk i tett nabolag på Klepp. Lite som minnet om julefest skriver politiet på Twitter. Beslagla høyttalerne.

Kjøring i rus og trafikkulykker

01.40: Beruset 18-åring kjørte over bed på Hellvik. Politiet tok blodprøve og beslagla det relativt ferske førerkortet.

01.44: Beruset kvinne skulle kjøre fra Møllebukta til hjemmet sitt i Gjesdal. Ble sendt av gårde i taxi.

03.20: 20-åring stoppet for uforsvarlig kjøring på Storhaug. Hadde mistet førerkortet tidligere i høst.

I tillegg til disse hendelsene rykket brannvesenet på Karmøy to ganger på grunn av røykutvikling i boliger. To gutter ble også kjørt til legevakten etter å ha falt tre meter ned fra et rekkverk på Sandeid.

04.10: Tre personer kjørt til legevakt etter trafikkulykke i Suldal.