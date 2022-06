Mann slått ned i Haugesund

Klokka 18.20 meldte politiet om at ein mann var slått ned i Skippergata i Haugesund. Til Haugesunds avis fortalde vaktsjef ved Haugesund politistasjon Andre Skram Hansen at mannen vart sparka medan han låg nede.

Mannen vart teken til sjukehuset med ambulanse for ein sjekk etter hendinga. Politiet har kontroll på ein person i 40-åra. Ein annan person hevdar også å ha blitt utsett for vald same kveld av personen politiet arresterte, skriv avisa.