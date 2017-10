Mann slått i ansiktet

En mann i slutten av 30-årene på Storhaug meldte fra til politiet i Stavanger like før klokken fire natt til onsdag at han var blitt slått i ansiktet. En mistenkte ble tatt i nærheten, og er innsatt i arresten. Fornærmede ble tatt med i ambulanse til sjukehuset for sjekk.